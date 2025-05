Genoa, Frendrup: «Gli Interessi delle big fanno piacere, ma iI mio obiettivo è chiaro. Vieira? Ho un rimpianto…»

Le parole di Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa, sul suo futuro con il club rossoblù dopo gli interessi di mercato

Morten Frendrup ha parlato a GiveMeSport del suo futuro con il Genoa.

INTERESSE DELLE BIG – «Sono lusingato dai collegamenti con alcuni grandi club. Tuttavia, il mio unico obiettivo è il Genoa. Mi piace pensare al presente. È bello vedere il mio nome menzionato in Premier League o per le squadre europee, ma penso che sia importante mantenere i piedi per terra e rimanere nel presente».

GENOA – «Sono stato attratto dalla storia del Genoa. È un club unico e speciale situato in una bella città e penso che cerchino di giocare il calcio nel modo giusto. E poi ci sono i tifosi del Genoa. Sono sempre presenti, nel bene e nel male. Ci sostengono ad ogni costo. Adoro la canzone ‘Guasto d’Amore’ di Bresh suonata prima del calcio d’inizio. È il mio cantante preferito. E l’atmosfera allo stadio Luigi Ferraris è incredibile. Le partite sono sempre sold out».

VIEIRA – «È stato bello lavorare con lui. Ha molta esperienza, e conosce il gioco bene. Ha un sacco di idee ed energia ed è attento ai piccoli dettagli. Penso di essere più migliorato in fase di possesso dal suo arrivo. È un peccato che abbia giocato per l’Arsenal quando ero troppo giovane per vederlo giocare dal vivo. Ma a volte si impegna nell’allenamento e vediamo subito la sua qualità da calciatore!».