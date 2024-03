Genoa Frosinone, Gilardino: «Lenti nelle scelte, c’è da migliorare»

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato dopo l’1-1 del Ferraris contro il Frosinone. Ecco le sue parole

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa del pareggio contro il Frosinone per 1-1.

MALINOVKSYI – «Malinovskyi ha avuto un problema al flessore, Retegui invece una distorsione alla caviglia ma può recuperare visto che a Verona sarà squalificato«»

ERRORE SUL GOL – «Sicuramente per disattenzioni ed errori nostri. Quando avevamo la palla l’abbiamo persa troppo facilmente. Nel primo tempo le occasioni migliori del Frosinone sono arrivate su piazzati. Sapevamo che nella metà campo avversario il Frosinone ha qualità per mettere in difficoltà tutti»

INTERVALLO – «Siamo entrati un po’ meglio rispetto al primo tempo. Oggi eravamo un po’ lenti nelle scelte. Ci siamo adattati a questo tipo di partita, abbiamo saputo soffrire ma dobbiamo migliorare certi aspetti»

PARTITA – «Dopo il vantaggio nostro avremmo dovuto avere la lucidità mentale di indirizzare la partita dove volevamo noi. Un inserimento senza palla, un passaggio a rimorchio in area, un po’ come il gol subito all’andata»