Genoa, Gilardino: «Contento della prestazione»

Genoa, le parole di Gilardino: «La società mi ha dato questa possibilità: siamo partiti bene e siamo pronti»

Il tecnico del Genoa Gilardino ha parlato a Sportmediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Roma. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Non posso essere soddisfatto del risultato, ma sono contento della prestazione. Sapevamo di affrontare una squadra forte e ben strutturata, stasera siamo stati bravi sui calci piazzati mentre in altre situazioni avremmo potuto fare meglio. L’atteggiamento era quello che avevo chiesto prima della gara, ma è un peccato che sia arrivata la sconfitta».

GOL DYBALA – «Dybala ha fatto un grandissimo gol. La mia idea era di cambiare qualcosa nella struttura della squadra: chi ha giocato poco ha fatto davvero molto bene, sono stati tutti bravi a interpretare la partita con equilibrio e concretezza. In costruzione dal basso, alcune volte avremmo dovuto sfruttare meglio i passaggi di prima. Lunedì abbiamo una partita importante col Venezia, dovremo prepararci alla grande».

PROMOZIONE DIRETTA – «Dobbiamo provarci, lavoriamo ogni giorno per questo obiettivo. Negli ultimi dieci giorni abbiamo fatto un ottimo lavoro, ho trovato grande disponibilità da parte dei miei ragazzi. Bisogna ragionare di partita in partita, serve concentrarsi di volta in volta: da domani penseremo al Venezia. Cercheremo di ottenere il massimo da ogni gara».

NUOVO RUOLO – «Sono arrivato da poco più di un mese, la società mi ha dato questa possibilità: siamo partiti bene, conquistando punti importanti, ma adesso si aprirà un nuovo capitolo. Il campionato di Serie B è difficile, ma noi siamo pronti: conosciamo il valore della squadra, dobbiamo concentrarci sulla nostra identità e continuare a lavorare».