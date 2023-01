Genoa Gilardino: «La partita con la Roma ha fatto bene all’autostima»

Le parole di Gilardino in conferenza stampa in vista della partita tra Genoa e Venezia: «Sappiamo l’importanza della partita»

Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, in conferenza stampa prima della sfida con il Venezia. Di seguito le sue parole

PARTITA CON IL VENEZIA – «Sappiamo l’importanza della partita di domani ma come lo sono state e lo saranno le altre partite. E’ normale che riprendiamo in casa, davanti ai nostri tifosi che dovranno essere il 12° uomo in campo ma dovremo essere bravi noi a trascinarli e noi a trascinarli. Serve sacrificio, determinazione, voglia di andare a pressare, a recuperare palla e a creare occasioni pericolosi per far gol».

PARTITA CON LA ROMA – «Come le gare di Bari o in casa contro il Frosinone, aumentano l’autostima. Aumentano la fiducia nel gruppo e nei singoli. A Roma il risultato è stato negativo ma la prestazione è stata importante, da squadra vera. Domani incontriamo una squadra che non rispecchia la posizione in classifica. Una squadra con giocatori giovani, di forza e di gamba. Hanno cambiato in corsa l’allenatore, nelle ultime gare hanno fatto risultati importanti ed è una squadra viva. Vogliamo interpretare la gara nel modo giusto e vogliamo essere determinati. Ho detto ai ragazzi di avere determinazione e concretezza».