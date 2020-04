Genoa Jagiello, 800mila euro di multa per i rossoblù. La società dovrà versare i soldi per evitare il blocco del mercato

La FIFA ha deciso, il Genoa dovrà versare 800mila euro nelle casse dell’ex club di Jagiello, acquistato in estate.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Grifone dovrà versare il tutto in due rate per poter coprire interamente il costo della sanzione. I rossoblù pagheranno, anche per evitare il blocco delle operazioni di mercato nelle prossime sessioni.