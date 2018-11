Genoa: Juric si affida Kouamé e Piatek per vincere il derby

Per vincere il derby il tecnico del Genoa, Juric, si affiderà al tandem d’attacco formato da Kouamé e Piatek

Per tornare a vincere il derby – il successo manca da maggio 2016 – il Genoa si affiderà al tandem d’attacco che meglio si completa: Kouamé e Piatek. Il duo, che si intende a meraviglia, è composto dall’ex Cittadella, più rapido e imprevedibile, e dal bomber polacco, capocannoniere della Serie A. Quest’ultimo, però, è a secco da 5 partite e il suo obiettivo è ritrovare la vena realizzativa, permettendo ai rossoblù di strappare qualche risultato utile. La panchina di Juric, nonostante sia ritornato da poco, traballa. Per questo motivo il tecnico si affiderà a loro per scardinare la retroguardia della Sampdoria che nelle ultime uscite non è stata certo ermetica. Kouamé e Piatek, nonostante abbiano giocato spesso insieme, hanno segnato entrambi solo contro l’Empoli.