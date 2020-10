Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha commentato la sconfitta contro l’Inter. Ecco le sue parole subito dopo la gara

Rolando Maran, tecnico del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa in casa col risultato di 0-2 contro l‘Inter.

«Dobbiamo crescere tutti, è una squadra rinnovata che ha potuto lavorare poco insieme e poi abbiamo perso la condizione. I ragazzi hanno dato tutto, eravamo abbastanza in controllo e dispiace non essere stati premiati dal risultato. Talvolta un po’ di energia viene meno. Nella ripresa ho chiesto ai miei ragazzi di essere più propositivi, putroppo Barella è stato bravo dando palla a Lukaku. Noi non ci dobbiamo accontentare. Se dobbiamo perdere in questo modo, è certamente un investimento per il futuro».