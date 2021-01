Genoa, Marroccu: «Strootman ci ha scelto in tre minuti»

Francesco Marroccu ha parlato dell’arrivo di Kevin Strootman al Genoa

Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Kevin Strootman.

«Ci sono stati inserimenti di altri club ma ringrazio Kevin, il d.s. del Marsiglia, Longoria, e il Presidente che ha dato l’ok alla trattativa in tre minuti. Siamo contenti di averlo qui. Strootman arriva per dare una mano al Genoa e per riprendere un’avventura in Italia che aveva intrapreso qualche anno fa. La trattativa è iniziata una settimana fa e in cinque giorni si è definita».