Nella gara tra Genoa e Napoli il derby della Polonia tra i due bomber Milik e Piatek sarà decisivo per le sorti delle due squadre

Andrà in scena un vero e proprio derby polacco stasera tra Genoa e Napoli. Ancelotti ha deciso, out Mertens e dentro Milik che sfiderà il connazionale Piatek in una sfida tutta biancorossa. I due attaccanti stanno vivendo momenti opposti ma per entrambi la gara ha un valore importantissimo. Milik è andato a segno contro l’Empoli nel 5-1 finale, ma ormai Ancelotti ha scelto Mertens come titolare, nonostante la fiducia data al polacco a inizio anno. L’ex attaccante dell’Ajax non ha avuto la giusta continuità per l’attacco azzurro, segnando praticamente in una partita su cinque da inizio anno. Rete all’esordio contro la Lazio, doppietta alla sesta contro il Parma e ancora il gol all’Empoli alla undicesima.

Piatek invece ha avuto un rendimento completamente diverso. L’inizio strabiliante aveva folgorato Italia ed Europa, con una media pazzesca nelle prime partite: ben 9 reti in 7 gare, con il Genoa che volava in classifica. Il mondo stava ammirando un attaccante completo, in grado di segnare in tutti i modi possibili, anche nelle giornate no. Poi, l’incomprensibile esonero di Ballardini da parte di Preziosi ha cambiato tutto. Nelle quattro partite sotto Juric, il polacco non ha più visto la porta, perdendo anche il posto da titolare contro l’Inter. La gara di stasera servirà a dimostrare che le prime gare non sono state una casualità e che può trascinare il suo Genoa in alto. Il derby polacco sta per cominciare, solo uno ne uscirà vincitore.