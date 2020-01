Genoa, Nicola: «Il Sassuolo gioca bene. Devo ancora scoprire tutti i giocatori»

Le dichiarazioni di Davide Nicola, allenatore del Genoa, dopo la vittoria fra le mura del Ferraris contro il Sassuolo

Davide Nicola può sorridere: i tre punti strappati al Sassuolo permettono al Genoa di superare la Spal. Ecco le considerazioni dell’allenatore rossoblù a Sky Sport.

«Questa squadra presentava alcuni dati che dimostravano aree di miglioramento. 35 gol subiti erano davvero troppi. Volevamo migliorare il gioco in verticale e il palleggio, chiedendo ai ragazzi equilibrio in attacco e in fase difensiva. Il Sassuolo gioca bene, lo si è visto contro Lazio e Inter. Genoa migliorabile con il mercato? Non voglio fare percentuali. Io li alleno da 5 giorni, alcuni devo ancora scoprirli. Vedremo con la società quel che si potrà fare. Episodi arbitrali? Io non commento le decisioni degli arbitri. Tecnicamente rispondo e dico che non c’è stato il richiamo del VAR, sicuramente hanno valutato che c’è stato un tocco. Accetto sempre le situazioni decise dall’arbitro».