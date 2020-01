Genoa, Nicola: «Non facile applicare subito i miei metodi. I rinforzi…»

Genoa, Nicola sul suo primo periodo di lavoro: «Non facile applicare subito i metodi, ma ci proviamo. I rinforzi aiuteranno»

Poco dopo la sua conferenza stampa di presentazione, Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del nuovo allenatore del Genoa:

«Non sarà facile applicare subito i miei metodi, parlo soprattutto di un possesso palla più verticale e di un grande equilibrio, ma ci proveremo. I rinforzi sono appena arrivati, ma abbiamo bisogno di impiegarli tutti subito. Non abbiamo tempo da perdere ed è anche da queste cose che si forma un gruppo. Sassuolo? Squadra capace e di qualità, con un allenatore molto bravo. Dobbiamo farci trovare pronti attraverso quelle poche cose che abbiamo fatto in allenamento».