Genoa, Ostigard: «Inter affrontata senza paura. Con l’Empoli per vincere»

Leo Ostigard, difensore del Genoa, ha analizzato l’attuale situazione del club rossoblù dopo il pari con l’Inter

Leo Ostigard, difensore del Genoa, è stato intervistato dai canali ufficiali della società rossoblù.

PARI CON L’INTER – «È stata una partita difficile. Sappiamo che l’Inter è un’ottima squadra, ma non li abbiamo affrontati con paura. Prima della partita ci eravamo detti che ce la saremmo goduta: ci piace giocare queste partite. Abbiamo provato a pressare alto, si è visto soprattutto nei primi 20′. Abbiamo creato qualche buona chance, ci è mancato quel qualcosina in più per riuscire a trovare il gol».

TIFOSI – «Mi piace giocare per i tifosi, che qui a Genova sono incredibili. Ci supportano al massimo, e ti spingono a lottare per novanta minuti. Senza di loro non possiamo ottenere niente: volevamo i tre punti stasera, ma dobbiamo continuare a credere nella salvezza».

EMPOLI – «Faremo di tutto per vincere, ne abbiamo bisogno. Faremo il possibile, e lotteremo come stasera».