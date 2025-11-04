Panchina Genoa, a breve la scelta da parte della società. La corsa per il post Vieira è a due e c’è un grande favorito. Le ultimissime!

Panchina Genoa, ultime ore decisive: De Rossi e Vanoli i nomi caldi dopo l’addio a Vieira. A breve la società deciderà di sciogliere i dubbi.

La panchina del Genoa è pronta a cambiare proprietario. Dopo l’esonero di Patrick Vieira, la dirigenza rossoblù è al lavoro per chiudere in tempi rapidi con il nuovo allenatore, mentre la squadra godrà di un giorno di riposo per ricaricare le energie e attendere novità. Una pausa necessaria per i giocatori, ma soprattutto utile per i dirigenti, chiamati a prendere una decisione cruciale per il prosieguo della stagione.

Sul taccuino del club ligure restano due nomi in cima alla lista: Daniele De Rossi e Paolo Vanoli. Il primo, attualmente libero, rappresenta una scelta di forte personalità. L’ex capitano della Roma avrebbe chiesto un contratto fino a giugno, con opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza, una formula che piace anche al club, desideroso di contenere i rischi economici. De Rossi porterebbe entusiasmo, carattere e un’idea di calcio moderna, capace di dare nuova linfa a una squadra in difficoltà.

Il secondo nome, Paolo Vanoli, resta un profilo stimato per la sua esperienza e i risultati ottenuti con il Venezia, nonostante sia stato accostato anche alla Fiorentina nelle ultime settimane. Tuttavia, il suo nome sembra ora in secondo piano, superato nelle preferenze proprio da De Rossi e da altri tecnici valutati nelle ultime ore. L’impressione è che la dirigenza voglia puntare su un allenatore giovane ma determinato, in grado di restituire compattezza e spirito al gruppo.

La panchina del Genoa rappresenta oggi una delle sfide più delicate del campionato: la squadra, pur avendo mostrato buone trame di gioco, paga un rendimento altalenante e una classifica preoccupante. L’obiettivo è chiaro: ritrovare stabilità e punti per allontanarsi dalle zone calde della graduatoria.

Nelle prossime ore è attesa la decisione definitiva. Il Genoa non vuole perdere tempo: la nuova guida tecnica dovrà essere annunciata al più presto per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato. Intanto, l’ambiente può tirare un piccolo sospiro di sollievo dopo la vittoria dell’ultimo turno, che ha riportato fiducia e serenità nello spogliatoio. Ma il vero passo avanti arriverà solo quando la panchina del Genoa avrà finalmente un nuovo padrone, pronto a rilanciare le ambizioni rossoblù e a riaccendere l’entusiasmo del Ferraris.