Genoa, Pandev: «Dobbiamo seguire Nicola. Gol? Abbiamo avuto fortuna»

Le dichiarazioni di Goran Pandev, attaccante del Genoa di mister Nicola, dopo l’importante vittoria contro il Sassuolo

Goran Pandev festeggia i tre punti conquistati dal Genoa contro il Sassuolo alla prima gara sotto la gestione Nicola. Ecco le parole del macedone ai microfoni di Sky Sport.

«4° gol in stagione pesante? Sapevamo che era una partita importante e difficile, il Sassuolo gioca bene. Per un attaccante è importante fare gol, abbiamo sofferto ma alla fine Dio ci ha aiutati. Abbiamo ottenuto tre punti che per noi contano tanto. Nuovo inizio? Speriamo, dobbiamo andare piano e seguire mister Nicola. Il campionato è lungo. I vecchi una garanzia? Non so, io cerco di aiutare i ragazzi. E’ una situazione difficile, ci vuole esperienza. Oggi abbiamo avuto anche un po’ di fortuna. Adesso dobbiamo lavorare e crederci, dobbiamo rimanere uniti per uscirne fuori. Questa squadra non merita di stare lì, ma la situazione è questa».