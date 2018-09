Giorgio Perinetti, dg del Genoa, è intervenuto sul caso di Giuseppe Rossi positivo all’antidoping: ecco le sue dichiarazioni

E’ di stamane la notizia di Giuseppe Rossi positivo all’antidoping al termine della gara Benevento-Genoa dello scorso 12 maggio. Il direttore generale del club rossoblù Giorgio Perinetti, intervenuto sul caso, ha dichiarato: «Giuseppe è un giocatore di una correttezza unica, siamo convinti che potrà provare la sua estraneità ai fatti. Si tratterà di un equivoco, ci sono già stati casi di farmaci assunti per motivi ben diversi dall’intento di alterare le prestazion i sportive – le parole rilasciate a Sky Sport – Siamo convintissimi che il giocatore possa dimostrare la sua estraneità».

Perinetti ha poi proseguito: «L’interruzione del rapporto con Rossi (attualmente svincolato) è avvenuta in maniera quasi consensuale, avevano un’opzione che non abbiamo esercitato in accordo con lui. Si è arrivati alla decisione serenamente. E’ stata una scelta tecnica, condivisa dal calciatore e presa prima di venire a conoscenza di questo procedimento. Da parte nostra possiamo dire di non aver mai dato nulla al calciatore, così come lui sostiene di non aver assunto nulla. Ora ci e gli auguriamo che tutto possa essere chiarito».