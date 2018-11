Preziosi, dopo la contestazione dei tifosi del Genoa, si scaglia contro quelli che ha definito delinquenti per lo striscione esposto

Contestazione doveva essere e contestazione è stata, anche se con uno striscione decisamente sgradevole. I tifosi del Genoa lo avevano promesso e si sono scagliati contro il patron del club rossoblù, questo il messaggio mostrato in gradinata Nord: «Preziosi prima o poi morirai…il Genoa mai!». Lo stesso presidente si è fatto sentire a La Gazzetta dello Sport: «Chiedo con garbo e fermezza un’indagine su quanto accaduto. Ho parlato con la Digos, mi è stato assicurato che le indagini sono già in atto. Voglio sapere come sia possibile che nello stadio si è entrato uno striscione di 25 metri come se la gradinata fosse terra di nessuno. Lo hanno confezionato all’interno? Allora vuol dire che esistono degli spazi abusivi sfruttati per queste nefandezze, commesse da gente becera che non rappresenta assolutamente la tifoseria del Genoa».

Preziosi ha poi continuato, spiegando che le contestazioni si possono fare, ma nei modi giusti: «È lecito che i genoani non siano d’accordo con il sottoscritto, ma i tifosi veri non si permetterebbero mai di condividere i toni di questo striscione. Io voglio salvaguardare la parte sana della tifoseria rossoblu, basta con questa deriva delinquenziale. Lo speaker avrebbe dovuto richiedere il ritiro dello striscione all’altoparlante: sino a quel momento, niente fischio d’inizio per Genoa-Napoli».