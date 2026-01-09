Genoa, i rigori sono una maledizione! Non solo Stanciu, quanti errori dagli 11 metri! I numeri che sottolineano un problema

Minuto 99, lo stadio “Meazza” trattiene il fiato. Il destino del posticipo tra Milan e Genoa passa interamente dagli undici metri. Nicolae Stanciu, tecnico centrocampista rumeno, si incarica della battuta decisiva dopo il fallo commesso in area dal giovane terzino rossonero Davide Bartesaghi ai danni dell’incursore islandese Mikael Ellertsson. Sembra l’epilogo perfetto per il Grifone, ma accade l’imponderabile: prima dell’esecuzione, il roccioso difensore serbo del Diavolo, Strahinja Pavlovic, disturba la procedura “arando” il dischetto con i tacchetti, una mossa astuta che rievoca il celebre gesto di Riccardo Maspero in un vecchio derby della Mole. Il risultato è disastroso: palla spedita in curva, il sogno del 2-1 sfuma e resta tanta amarezza per Daniele De Rossi.

L’allenatore capitolino torna a casa con un punto prezioso, ma con la bruciante consapevolezza di aver gettato alle ortiche un’occasione d’oro. L’errore di Stanciu non è un caso isolato, ma riapre una ferita profonda in casa rossoblù: la vera e propria “maledizione” dei rigori. I dati statistici sono impietosi e certificano la crisi: negli ultimi due campionati di Serie A, su un totale di sei massime punizioni assegnate, la formazione ligure ne ha trasformata solamente una. L’unico capace di spezzare l’incantesimo è stato Ruslan Malinovskyi, il mancino ucraino dotato di un tiro formidabile, che sembrava aver risolto il problema prima di questo nuovo, preoccupante filotto negativo.

In questa stagione, il copione horror si era già ripetuto. Maxwel Cornet, rapido esterno ivoriano, aveva fallito un tiro decisivo proprio sulla sirena nel pareggio contro il Parma. Anche Lorenzo Colombo, attuale riferimento offensivo in prestito proprio dai rossoneri, si era fatto ipnotizzare contro la Fiorentina, salvo poi farsi perdonare segnando su azione nel 2-2 finale. Riavvolgendo il nastro alla passata stagione, la lista si allunga: Junior Messias si fece parare il tiro contro l’Inter (segnando poi sulla ribattuta), mentre Andrea Pinamonti, il “Cigno” di Cles, fallì contro il Monza. A Pegli serve urgentemente ritrovare freddezza dagli undici metri.