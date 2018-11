Genoa-Sampdoria, Juric allontanato dopo una protesta furibonda! – VIDEO

L’allenatore del Genoa Ivan Juric è stato allontanato dall’arbitro Doveri durante il Derby della Lanterna a causa di veementi proteste

Una partita delicatissima quella tra Genoa e Sampdoria, con Juric che si gioca la sua permanenza in rossoblu. Dopo l’iniziale vantaggio di Quagliarella, il gol del redivivo Piatek su rigore è riuscito a riportare in equilibrio la partita. Ma il polacco non è riuscito a tranquillizzare il suo allenatore, visibilmente nervoso vista la posta in palio. Il tecnico croato non ha saputo reggere la tensione e al 30′ del secondo tempo è stato cacciato dall’arbitro Doveri per delle veementi proteste. Il motivo? Un fallo su Kouamé non sanzionato con il cartellino giallo. Una reazione furibonda che non migliora la sua situazione sulla panchina del Grifone.