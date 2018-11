Genoa, dietro l’esclusione di Zukanovic ci sarebbe uno scontro con Juric

Stasera il derby della Lanterna sarà decisivo per il futuro di Juric, che alla vigilia avrebbe rinunciato a Zukanovic per un forte scontro

Una sfida decisiva quella di stasera tra Genoa e Sampdoria. Un derby della Lanterna quanto mai decisivo avrà luogo al Ferraris, con Juric e Giampaolo che si giocano molto. La Sampdoria viene da due batoste consecutive, con otto gol subiti nelle due partite contro Torino e Roma. Ma sarà il tecnico croato a giocarsi tutto, compresa la panchina rossoblu. Dal suo arrivo il Grifone ha avuto un netto calo ma soprattutto è il digiuno del pistolero Krzysztof Piatek ad aver preoccupato i tifosi.

Una situazione non semplice, che si aggrava anche con il caso Ervin Zukanovic. Il giocatore non è stato convocato per «scelta tecnica» a detta di Juric, ma in realtà sembrerebbe esserci un forte scontro in spogliatoio tra i due. La rinuncia ad un difensore esperto per una gara così delicata rischia di fare da spartiacque per la stagione del Genoa. Solo un buon risultato potrà salvare Juric da questa situazione