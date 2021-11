Genoa, Shevchenko fa già il mercato: occhi su Zinchenko e Pulisic

Calciomercato Genoa: Andryi Shevchenko pensa già alcuni nomi per migliorare la sua squadra, Zinchenko e Pulisic nel mirino

Nella giornata di oggi, Andryi Shevchenko varcherà il cancello del Signorini a Pegli e comincerà la sua avventura come allenatore del Genoa. Come riportato da Il Secolo XIX, il neo tecnico del Grifone plasmerà la squadra a sua immagine e somiglianza con un ipotetico 4-3-3 che avrà bisogno di ali di altissimo livello.

Per questo motivo, Sheva avrebbe già fatto almeno due nomi alla nuova proprietà genoano. Uno, in particolare, sarebbe quello di Omar Zinchenko, che l’allenatore conosce bene dai tempi della Nazionale ucraina, e con il Manchester City viene utilizzato sia da terzino sinistro che da esterno alto. L’altro nome arriva sempre dalla Premier League, ed è quello di Pulisic del Chelsea. Nomi altisonanti, per far capire sin da subito le ambizioni di Shevchenko.