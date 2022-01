Genoa, Shevchenko: «Ripartiamo dall’ultima gara. ASL? Giusto affidarsi alle autorità»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Andryi Shevchenko, allenatore del Genoa, ha parlato prima del calcio d’inizio della sfida con il Sassuolo: le dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, Andryi Shevchenko ha parlato prima di Sassuolo-Genoa.

ASL – «Giusto affidarsi alle autorità per queste situazioni. Vedremo cosa succederà poi».

PARTITA – «Dobbiamo ripartire dalla partita contro l’Atalanta, c’è stato un ottimo atteggiamento. La difesa risulterà importante, non subire gol è importante per scalare posizioni. La squadra ha lavorato bene in settimana e sono fiducioso. Non ho seguito i ragazzi in prima persona ma mi fido dei miei collaboratori».

SASSUOLO – «Il Sassuolo è una bella squadra che gioca un bel calcio. Ho deciso di schierare Hefti insieme al mio staff. Lo abbiamo visto bene».