Genoa, Spence ha convinto Gilardino: si lavora al riscatto

Genoa, Djed Spence – arrivato nell’affare Dragusin con il Tottenham – ha convito i rossoblu. che ora puntano al riscatto

Arrivato come contropartita nell’affare Dragusin con il Tottenham, Djed Spence ci ha messo appena tre partite per convincere il Genoa e Gilardino. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’esterno – soprannominato “Jet” in Inghilterra – era seguito già da tempo dal ds Ottolini, mentre il tecnico del Grifone ne ha apprezzato la duttilità, potendo giocare su entrambe le corsie esterne.

Adesso l’obiettivo della società è quella di riscattarlo in estate dagli Spurs. Il Genoa infatti ha molte ambizioni per costruire una squadra competitiva per la parte sinistra della classifica. Intanto il calciatore si prepara con Napoli, Inter e Juve e nel suo personale punta a superare per fama la sorella, Karla Simone, che in Inghilterra è un’attrice e sta lavorando al momento in Italia su una Serie TV sul Conte di Montecristo: ovviamente il fratello la aspetta al Ferraris.