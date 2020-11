Genoa, tutti pazzi per Rovella: Juve, Roma ed Inter interessate al centrocampista

Nicolò Rovella è sicuramente uno dei protagonisti dell’inizio di stagione del Genoa: Juve, Roma ed Inter hanno messo gli occhi sul giocatore

Il giovane Nicolò Rovella si sta mettendo in mostra con la maglia del Genoa, attirando su di sé gli interessi delle big. La Juve, ma non solo, per il giovane talento: su di lui anche Inter e Roma. Al momento in club lo valuta sui 15 milioni.

«Le parti remano nella stessa direzione, senza scelte unilaterali. Rovella lascia il pallino in mano al club, ma ci tiene a dire la sua. Nell’agenda di Preziosi non ci sono ancora date certe, ma l’Inter ha già fatto sapere di non voler lasciare libera la strada alla Juventus. Così vanno messi in preventivo degli incontri a breve termine» si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.