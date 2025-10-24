Genoa, Vieira prepara una piccola rivoluzione in vista del Torino: quel giocatore cambierà ruolo per provare a dare la svolta definitiva alla stagione

Genoa, Vieira studia cambi e moduli in vista della trasferta contro il Torino. Il tecnico del ‘Grifone’ ha idee molto chiare sul futuro.

Il tecnico del Genoa, Thiago Vieira, sta valutando alcune modifiche sia negli uomini sia nel modulo in vista della delicata trasferta contro il Torino, in programma tra due giorni. La squadra rossoblù potrà contare su un’importante spinta dei tifosi: sono infatti previsti oltre 3mila sostenitori a incitare il Genoa allo stadio Olimpico Grande Torino, un fattore che potrebbe fare la differenza in un match cruciale per le ambizioni della squadra.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Vieira sta considerando di passare dal tradizionale 4-2-3-1 a schemi alternativi, come il 4-3-1-2 o il 4-3-2-1, per migliorare la fluidità offensiva e la gestione della palla. L’obiettivo del tecnico è semplice: far giocare più vicini trequartisti e attaccanti, aumentando le combinazioni in zona gol e riducendo gli spazi concessi agli avversari.

Uno dei nodi principali riguarda la posizione di Malinovskyi e Carboni. Finora il trequartista esterno, Carboni, ha faticato e non ha reso secondo le aspettative, mostrando difficoltà nell’adattarsi al ruolo. Per questo motivo Vieira potrebbe decidere di spostarlo in una posizione più centrale, dietro la punta o le punte, così da valorizzare le sue caratteristiche offensive. In alternativa, il tecnico potrebbe affidarsi a Malinovskyi in quella zona, per cercare maggiore creatività e imprevedibilità.

Le scelte di modulo e di uomini saranno fondamentali per il Genoa, soprattutto considerando la necessità di ottenere punti importanti in trasferta. Vieira punta a un approccio aggressivo e compatto, con i centrocampisti e gli attaccanti più vicini tra loro per creare superiorità numerica in fase offensiva e favorire le combinazioni rapide. La possibilità di passare al 4-3-1-2 o al 4-3-2-1 riflette la volontà di rendere il gioco più dinamico e di trovare soluzioni alternative quando gli avversari chiudono gli spazi.

Il match contro il Torino rappresenta quindi un test significativo per Vieira e per il Genoa: il tecnico deve decidere quale assetto tattico garantisca la migliore risposta della squadra, sia in fase difensiva sia in fase offensiva, e allo stesso tempo valorizzi le qualità dei singoli. L’obiettivo è chiaro: dare continuità ai risultati e sfruttare al massimo il sostegno dei tifosi per conquistare un successo esterno che potrebbe rilanciare le ambizioni dei rossoblù nel campionato. LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno