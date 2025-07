Genoa, vittoria in rimonta in amichevole contro il Mantova: decide Thorsby

Il Genoa batte il Mantova in un’amichevole di preparazione alla nuova stagione: vittoria in rimonta per il Grifone, con Thorsby decisivo

Il Genoa chiude il ritiro di Moena con una vittoria in rimonta per 3-2 sul Mantova, replicando lo stesso risultato con cui aveva archiviato l’amichevole conclusiva anche l’anno scorso. Una bella gara giocata davanti a una buona cornice di pubblico, ricca di occasioni e ribaltamenti di fronte.

Parte meglio la squadra di Vieira, che si rende subito pericolosa con Vitinha, vivace in avvio: il portoghese calcia di prima sugli sviluppi di un corner, poi va vicino al gol con un’altra conclusione alta di poco. Alla prima vera occasione, però, passa il Mantova: Bragantini lancia in profondità Radaelli, che al 33’ batte Leali in diagonale. Il Genoa reagisce con Stanciu, che sfiora il pari, e ancora con Vitinha, autore di un’altra bella girata. Prima dell’intervallo scintille tra lo stesso Vitinha e Ruocco, protagonisti di un duello acceso dopo un intervento duro del biancorosso.

Nella ripresa il Grifone trova subito il pareggio con Marcandalli, lesto a deviare in rete sotto misura. Passano sei minuti e arriva il raddoppio: punizione di Stanciu respinta da Festa, Venturino è il più rapido a ribadire in porta. Dopo la consueta girandola di cambi, il Mantova pareggia all’82’ su rigore con Galuppini, entrato nella ripresa: dal dischetto batte Sommariva, subentrato a Leali. La squadra di Vieira reagisce immediatamente e trova il definitivo 3-2 con Thorsby, ben servito da Malinovskyi.

Buone indicazioni per il tecnico rossoblù, che ha dato spazio a tanti giovani, tra cui Ekhator, Venturino e Debenedetti, ma anche per i nuovi acquisti Gronbaek e Bohinen. Il Genoa saluta così Moena con un successo e si prepara alla fase finale del precampionato.

GENOA-MANTOVA 3-2

MARCATORI: 33′ Radaelli (M), 53′ Marcandalli (G), 59′ Venturino (G), 82′ rig. Galuppini (M), 83′ Thorsby (G).

GENOA (4-2-3-1): Leali (70′ Sommariva); Sabelli (79′ Papadopoulos), Marcandalli (60′ Vogliacco), Otoa (60′ Bohinen), Fini (46′ Martin); Frendrup (60′ Malinovskyi), Masini; Venturino (60′ Thorsby), Stanciu (60′ Gronbaek), Ekhator; Vitinha (60′ Debenedetti). All. Vieira.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli (60′ Fedel), Cella (60′ Pittino), Maggioni (60′ Redolfi), Bani (60′ Castellini); Majer (60′ Burrai), Trimboli (60′ Paoletti); Bragantini (60′ Galuppini), Falletti (60′ Marras), Ruocco (60′ Fiori); Mancuso (60′ Mensah). All. Possanzini.