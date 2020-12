Genoa, Zarbano: «Maran? Crediamo fortemente in lui»

Alessandro Zarbano, amministratore delegato del Genoa, parla della situazione del club rossoblu e di Rolando Maran. Le sue parole

Alessandro Zarbano, amministratore delegato del Genoa, ha parlato della situazione del club rossoblu ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni su Maran.

«In settimana i ragazzi li ho visti bene, Maran sente la fiducia della società perché abbiamo fiducia in lui. Crediamo fortemente nel nostro tecnico. I giocatori sono consci che devono dare qualcosa in più. È un discorso di piccoli passi, anche un punto darebbe morale per riacquisire fiducia».