Germania, ansia Goretzka: centrocampista a rischio forfait per EURO 2020

Brutte notizie per la Germania in vista di EURO 2020: il centrocampista Leon Goretzka potrebbe dare forfait per un problema muscolare

Brutte notizie per la Germania in vista di EURO 2020. Leon Goretzka potrebbe dare forfait per un problema muscolare alla coscia, rimediato in occasione della sfida tra Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach.

Il centrocampista dovrà osservare un periodo di riposo di circa quattro settimane. Troppo per far sì che possa essere disponibile per la fase a gironi degli Europei.