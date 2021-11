Olivier Bierhoff ha commentato la notizia del giocatore positivo al Covid trovato nella Germania

Dopo la notizia del giocatore positivo al Covid, anche se asintomatico, Olivier Bierhoff – dg della Nazionale tedesca – ha commentato la situazione.

LE PAROLE – «Il numero di casi di Coronavirus è aumentato drasticamente in tutto il paese. Pertanto, continueremo ad attuare le misure igieniche e comportamentali in vigore per l’ultima partita internazionale dell’anno, al fine di gestire la situazione attuale nel modo più responsabile possibile. Questa notizia che arriva così presto prima delle ultime due qualificazioni ai Mondiali è molto dura, sia per lo staff tecnico che per l’intera squadra, ma ovviamente la salute e il benessere sono la nostra massima priorità. Spero che il giocatore risultato positivo si riprenda presto e che rimanga asintomatico»