Getafe Real Madrid, cartellino rosso da record! Quel giocatore espulso dopo 30 secondi dal suo ingresso: ecco cosa è successo

Getafe Real Madrid, Nyom da record: espulsione lampo dopo 30 secondi dal suo ingresso: ecco il racconto della clamorosa decisione

Serata da dimenticare per Allan Nyom nel posticipo di Liga tra Getafe e Real Madrid. Il difensore camerunense, subentrato al 76′ al posto di Kiko Femenía, è rimasto in campo appena 30 secondi: un intervento scomposto con il braccio ai danni di Vinícius Jr. è bastato all’arbitro José Luis Munuera Montero per estrarre immediatamente il cartellino rosso, tra le proteste del pubblico del Coliseum Alfonso Pérez.

Pochi minuti più tardi è arrivato il colpo del ko: Mbappé ha firmato la rete che ha consegnato i tre punti alla squadra guidata da Xabi Alonso.

La serata del Getafe si è complicata ulteriormente nel finale, quando anche l’attaccante Sancris, classe ’97, è stato espulso per doppia ammonizione nel giro di dieci minuti. La squadra madrilena ha così chiuso la partita in nove uomini, rendendo ancora più amara una sfida già segnata dall’espulsione record di Nyom.