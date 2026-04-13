Ghana, adesso è ufficiale il nuovo commissario tecnico: Queiroz guiderà la nazionale ai Mondiali

Queiroz adesso è ufficiale! E’ il nuovo CT del Ghana: sarà lui a guidare la squadra ai prossimi Mondiali in USA e Messico

Il Ghana ha ufficializzato l’ingaggio di Carlos Queiroz come nuovo commissario tecnico della nazionale. Il tecnico portoghese guiderà la selezione africana ai prossimi Mondiali, portando esperienza e struttura a un progetto che punta a ritrovare competitività sulla scena internazionale.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

A 73 anni, Queiroz ha accettato la proposta della federazione ghanese, che cercava un profilo capace di garantire solidità tattica e leadership nello spogliatoio. Il portoghese è noto per la sua abilità nel costruire difese organizzate e per la profonda conoscenza dei tornei brevi, qualità che lo hanno reso una scelta di grande pragmatismo.

Il suo curriculum parla da sé: diverse partecipazioni ai Mondiali con Portogallo, Iran ed Egitto, oltre a una lunga esperienza internazionale maturata anche come vice di Alex Ferguson al Manchester United. Il Ghana riparte da lui per affrontare la competizione più importante con ambizione e ordine.