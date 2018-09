La sentenza del prof Mariani comunicata dal Napoli: Ghoulam ha recuperato dall’iter post-infortunio al ginocchio e ritorna ad allenarsi col gruppo di Ancelotti

Il Napoli e i suoi tifosi possono esultare: Faouzi Ghoulam è completamente guarito e il ritorno in campo del terzino sinistro è sempre più vicino. Sembra esser terminato, dunque, il calvario per il difensore algerino che ha recuperato completamente dopo il lungo iter di riabilitazione in seguito all’infortunio al ginocchio. La ‘sentenza’ è arrivata dalla visita di controllo effettuata al centro di Villa Stuart dal Professor Mariani ed è stata immediatamente comunicata dal Napoli ai propri sostenitori con un tweet. «Ottime notizie da Villa Stuart. il Professor Mariani ha visitato Ghoulam e lo ha trovato completamente guarito. Può rientrare ad allenarsi col gruppo».

Notizia importante sia per il Napoli che per Ancelotti. La visita di controllo effettuata oggi da Ghoulam a Villa Stuart ha dato esito positivo e adesso il ritorno in campo del terzino algerino è sempre più vicino. Le condizioni del ginocchio sono buone dopo l’ultimo intervento effettuato nel mese di luglio per la rimozione del mezzo di sintesi della rotula destra. Il recupero è stato effettuato completamente e Ghoulam può tornare ad allenarsi col gruppo, con Ancelotti che è pronto a contare su una freccia in più nel proprio arco a disposizione per la corsia mancina.