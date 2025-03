Giampaolo: «Partita equilibrata, qualche dubbio sul loro gol. Abbiamo bisogno dei gol del centrocampo»

Le parole di Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, dopo la sconfitta subita dai salentini in casa contro la Roma

Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Lecce contro la Roma. Di seguito le sue parole.

DOPO LE OCCASIONI INIZIALI, AVETE PRESO LE MISURE ALLA ROMA – «Secondo me sì, la partita è stata molto equilibrata. Ho qualche dubbio sul gol, lì Baschirotto stava correndo verso la palla ed è rimasto in mezzo ai due. L’arbitro ha deciso così, la partita era equilibrata nonostante il morale alto e la sicurezza».

CHE RISPOSTA HA AVUTO IN QUESTA SERATA – «La squadra ha fatto una buona gara. Qualche errore l’abbiamo commesso, ma fa parte della partita. Potevamo portare a casa un risultato, mi pare una sconfitta immeritata nei 95 minuti. La Roma ha qualità e autostima, ma potevamo portare a casa punti».

IL VOSTRO LIVELLO DI AUTOSTIMA – «Oggi era buono, poi sommato alle quattro sconfitte e con questa cinque bisogna resettare e ripartire. Siamo lì a lottare, sappiamo che ci sono questi inciampi e che il calendario è difficile per tutti. La delusione c’è, ma abbiamo tempo per ripartire».

POCHI GOL NELL’ULTIMO PERIODO: SEI PREOCCUPATO – «No. È chiaro che con più gol avremmo fatto più punti. Sono consapevole che la lotta salvezza è dura, per noi ma anche per gli altri. Fino a quando la squadra dà buone risposte come spirito non sono preoccupato: la squadra non è piatta».

NON PUÒ SEGNARE SOLO KRSTOVIC – «Abbiamo bisogno dei gol di qualche centrocampista, di qualche difensore e di sfruttare di più le palle inattive. Tutte cose che sommate possono fare la differenza. Non contano solo i gol che non facciamo, ma anche qualcuno di troppo che abbiamo subito».