Gimenez pronto a salutare il Milan? Ecco cosa non è piaciuto alla squadra rossonera del centravanti

Milan, dubbi su Gimenez: il centravanti sotto la lente a gennaio. La situazione attuale

Con la finestra di calciomercato di gennaio alle porte, il Milan osserva con attenzione la rosa, valutando possibili rinforzi. Tra i reparti sotto esame c’è l’attacco, dove alcune prestazioni non hanno convinto pienamente lo staff tecnico. In particolare, Santiago Gimenez, arrivato con grandi aspettative per dare peso e gol al reparto offensivo, attraversa un periodo di riflessione.

Secondo le indiscrezioni, l’allenatore Massimiliano Allegri non sarebbe del tutto soddisfatto dell’adattamento dell’attaccante messicano al sistema di gioco rossonero. Nonostante ciò, l’ipotesi di un addio di Gimenez già a gennaio appare complicata. Il Milan, infatti, non intende svalutare un investimento recente e spera che il centravanti possa ritrovare continuità e rendimento, integrandosi pienamente nel progetto.

Tuttavia, l’insoddisfazione del momento apre scenari interessanti per il mercato invernale. In caso di offerta irrinunciabile, la dirigenza rossonera ha già individuato alcuni profili in grado di sostituire Gimenez. Tra questi figurano il giovane Andrea Lucca, Joshua Zirkzee, Niclas Füllkrug, Artem Dovbyk e Mauro Icardi, nomi valutati per portare a Milano un bomber capace di incidere subito.

Nonostante la lista, la sensazione generale è che una vera rivoluzione del reparto offensivo a metà stagione sia difficile da realizzare. Il Milan procederà con cautela, cercando un equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità economica, nella speranza che Gimenez possa ritrovare forma e continuità e confermare le attese riposte in lui fin dal suo arrivo.

