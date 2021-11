Giorgio Ricci: «All or nothing Juventus? Ormai tutto è intrattenimento»

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer Juventus, ha parlato durante la presentazione della serie Amazon All or Nothing Juventus

È stata presentata la serie tv Amazon All or Nothing Juventus (in uscita il 25 novembre), che scopre dall’interno il mondo bianconero. Durante la presentazione, è intervento il Chief Revenue Officer Juventus, Giorgio Ricci.

INTRATTENIMENTO E SPORT – «Ormai tutto è intrattenimento. L’industry dell’intrattenimento è quella con cui ci misuriamo ogni giorno. Lo facciamo ogni volta in cui scendiamo in campo. Siamo in uno stadio ma non stiamo parlando di una partita ora, ma parliamo di un contenuto che ci ha visto aprirci per la prima volta. Intrattenimento lo vediamo ogni giorno con i videogame: il nostro contenuto appassiona milioni di ragazzi, che giocano con noi nel mondo virtuale. L’intrattenimento permea ogni attività: la playlist ascoltata dai calciatori prima di giocare, può essere ascoltata dai ragazzi per lo stesso scopo a casa. Penso poi alle collaborazioni che abbiamo nel lifestyle e nella moda: penso all’Adidas, che dà un valore diverso al nostro kit. È una contaminazione continua di un industry che sta continuando a crescere».