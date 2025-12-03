Giovane Inter, i nerazzurri restano fortemente interessati al classe 2003 del Verona: pronta la sfida a quella big di Serie A per il talento brasiliano

Giovane Inter, strategia nerazzurra per il talento del Verona: Roma in pressing ma la sfida è apertissima. Si proverà a chiudere per gennaio

Il nome di Giovane continua a circolare con forza negli ambienti nerazzurri e il progetto Giovane Inter sta assumendo contorni sempre più definiti. L’attaccante brasiliano classe 2003, esploso all’Hellas Verona dopo la formazione al Corinthians, è considerato dalla dirigenza dell’Inter un profilo ideale per arricchire l’attacco con qualità, duttilità e freschezza tattica. Nella visione del club, l’ingresso di Giovane potrebbe permettere a Cristian Chivu di utilizzare con maggiore continuità il 3-4-2-1, modulo su cui il tecnico rumeno sta lavorando sia dall’inizio sia a gara in corso.

La trattativa, però, non è affatto semplice. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la Roma rappresenta la principale insidia al progetto Giovane Inter. Il direttore sportivo Frederic Massara stravede per il giovane talento e avrebbe avviato una manovra molto decisa per superare la concorrenza nerazzurra. Giallorossi e nerazzurri, però, si presentano all’Hellas Verona con strategie diametralmente opposte.

La Roma è alla ricerca di rinforzi immediati e ha un’arma importante da giocare: Tommaso Baldanzi. Il classe 2003, ex Empoli, era vicinissimo al Verona nell’ultimo giorno dello scorso mercato, prima che alcune incastri bloccassero il trasferimento. Ora i giallorossi vogliono riprovarci: l’idea è offrire una parte cash più il prestito di Baldanzi per chiudere già a gennaio. Una proposta allettante per una squadra in lotta per la salvezza che ha bisogno di qualità pronta all’uso.

L’approccio nerazzurro è differente: l’Inter vorrebbe bloccare Giovane a gennaio, ma lasciarlo in prestito a Verona fino a giugno, così da garantirgli continuità in un contesto dove sta maturando rapidamente. Questo piano si inserisce perfettamente nella prospettiva Giovane Inter, un progetto che mira a inserire gradualmente giovani profili già pronti per il salto in un grande club. La soluzione piace molto al Verona, che non può permettersi di privarsi prematuramente di uno dei suoi elementi più decisivi.

La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che rende il duello Inter-Roma particolarmente intenso. Da un lato l’offerta immediata dei giallorossi, dall’altro la proposta nerazzurra più accettabile per il Verona sul medio termine.

Le prossime settimane saranno decisive. Il progetto Giovane Inter resta concreto e vivo, ma la Roma è pronta a sfruttare ogni occasione per cercare il sorpasso. Il mercato di gennaio potrebbe diventare teatro di una delle sfide più intriganti della stagione.