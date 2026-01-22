Giovane Lazio, Pedullà svela: «I biancocelesti su di lui hanno la possibilità di anticipare, ma le cessioni…»

Giovane Lazio, il giornalista Alfredo Pedullà su X: «I biancocelesti su di lui hanno la possibilità di anticipare, ma le cessioni…»

Il mercato della Lazio continua a muoversi con grande vivacità e uno dei nomi più discussi resta quello di Giovane, seguito ormai da diverse settimane. La domanda che circola tra i tifosi è sempre la stessa: la trattativa arriverà finalmente a una svolta concreta oppure resterà solo un’ipotesi?

A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Alfredo Pedullà, che attraverso un aggiornamento pubblicato su X ha fornito nuovi dettagli sull’evoluzione della pista. Il giornalista ha spiegato come stanno realmente le cose, delineando lo stato attuale dei contatti e le prospettive dell’operazione.

«La Lazio su Giovane ha (aveva, avrebbe avuto) la possibilità di anticipare, ma è alle prese con la terza e la quarta cessione. Romagnoli chiede il via libera immediato, Mandas la cessione al Bournemouth».

