Giroud: «Platini? Superarlo non è un ossessione… è un obiettivo» – VIDEO

Oliver Giroud ha un obiettivo molto chiaro in testa: superare la quota gol di Platini con la Francia – VIDEO

Olivier Giroud ha parlato dal ritiro della nazionale francese spiegando qual è il suo obiettivo principale. Superare la quota di gol di Platini con la Francia.

«Credo di aver segnato 8 gol in 10 partite dopo la ripresa, quindi penso sia un bilancio molto positivo. Ma ho avuto anche altri momenti ottimi nella mia carriera, come nel 2015/2016 quando tra club e nazionale feci 34 gol. Non sono ossessionato dall’idea di superare Michael Platini come numero di gol, ma è un obiettivo a cui tengo molto»