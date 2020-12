Giudice Sportivo, due giornate di squalifica a Morata: il comunicato

Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti dopo la 9ª giornata di campionato: squalificato per due giornate Alvaro Morata

Sono arrivati i verdetti del Giudice Sportivo dopo la 9ª giornata di campionato. Due giornate di squalifica per Alvaro Morata. Così si legge nel comunicato: «Squalifica per due giornate effettive per avere, al termine della partita, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo».

Lo spagnolo dovrà quindi saltare il match contro il Torino e quello contro il Genoa. Ci sono altri due giocatori squalificati in vista della prossima giornata. Si tratta del centrocampista dell’Udinese Tolgay Arslan e del centrocampista del Benevento Pasquale Schiattarella.