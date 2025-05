Giudice Sportivo, ufficiale la squalifica di Kalulu dopo il pugno a Castellanos: la scelta!

Giudice Sportivo, la decisione sulla squalifica di Pierre Kalulu dopo il pugno a Castellanos in Lazio-Juve di Serie A. I dettagli

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato la sua decisione sulla squalifica di Pierre Kalulu della Juve dopo il colpo a Castellanos nella sfida alla Lazio.

COMUNICATO – «SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER KALULU KYATENGWA Pierre Kazaye R (Juventus): per avere, al 15° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata alla nuca un calciatore avversario».