Giudice Sportivo Serie A: inibizioni e multe per Comolli e Chiellini! Tutte le decisioni dopo la 25ª giornata

Ecco le principali decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, relative alla 25ª giornata di Serie A (conclusasi lunedì 16 febbraio 2026), con un focus particolare sui casi più discussi del weekend.

Squalificati

Il Giudice Sportivo ha fermato diversi giocatori, confermando le sanzioni scattate sul campo.

Pierre Kalulu (Juventus): Squalifica per 1 giornata effettiva di gara . Motivazione: Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Il caso Bastoni: Non è stata ammessa la “prova TV” richiesta da alcune parti per la simulazione di Alessandro Bastoni (Inter).

Squalifica per . Alvaro Morata (Como): Squalifica per 1 giornata effettiva di gara . Motivazione: Doppia ammonizione. La seconda sanzione è arrivata per un comportamento non regolamentare nei confronti di un avversario.

Squalifica per . RABIOT Adrien (Milan): Squalifica di una giornata per doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ORBAN Gift Emmanuel (Hellas Verona): per avere, all’11° del primo tempo, rivolto

un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AKPA AKPRO Jean Daniel (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Jean Daniel (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BARELLA Nicolò (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

Nicolò (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CALHANOGLU Hakan (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Hakan (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CIRCATI Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MANDRAGORA Rolando (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in

campo; già diffidato (Quinta sanzione).

Rolando (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). 129/382 MUHAREMOVIĆ Tarik (Sassuolo): per comport

Damien Comolli è stato inibito fino al 31 marzo 2026 con un’ammenda di 15.000 euro.

Le motivazioni sono: «per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro»..

Sanzionato anche Giorgio Chiellini: per il Director of Football Strategy scatta l’inibizione fino al 27 febbraio 2026. L’ex capitano «per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un Assistente».

AMMENDA DI €10.000,00

TARE Igli (Milan): per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco,

contestato in modo aggressivo l’operato arbitrale.

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GATTO Massimiliano (Como): per avere, al 42° del secondo tempo, criticato in modo

irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.