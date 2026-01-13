Giudice Sportivo Serie A, stangata per Conte: le decisioni e gli squalificati del prossimo turno

Giudice Sportivo Serie A, maxi‑sanzione per Conte: il quadro completo delle decisioni e degli squalificati della 21ª giornata

La 20ª giornata di Serie A si è chiusa con il successo della Juventus sulla Cremonese, risultato che ha fatto calare il sipario sul turno prima della ripresa fissata per venerdì 16. La 21ª giornata si aprirà con Pisa‑Atalanta alle 20.45, ma nel frattempo il Giudice Sportivo ha pubblicato il quadro completo delle sanzioni: otto i calciatori fermati, anche se solo tre saranno indisponibili nel prossimo weekend. Tra gli allenatori spicca la squalifica di due turni inflitta ad Antonio Conte dopo l’espulsione in Inter‑Napoli.

Per quanto riguarda i giocatori, saranno tre quelli assenti nella 21ª giornata: Zaniolo dell’Udinese (già ai box per infortunio), Caracciolo del Pisa e Pezzella della Cremonese, tutti fermati per un turno. Altri cinque squalificati sconteranno invece lo stop nei recuperi della 16ª giornata, in programma il 14 e 15 gennaio. Si tratta di Banda e Gaspar del Lecce, Cambiaghi del Bologna, oltre a Ramadani (Lecce) e Juan Jesus (Napoli), ammoniti da diffidati. Pesante la sanzione per Gaspar, che dovrà saltare tre partite, mentre Cambiaghi ne salterà due.

Sul fronte allenatori, saranno tre i tecnici assenti dalla panchina nella 21ª giornata: Paolo Vanoli della Fiorentina, Antonio Conte del Napoli e Davide Nicola della Cremonese, tutti espulsi nell’ultimo turno. Per Conte arriva una squalifica di due giornate accompagnata da un’ammenda di 15mila euro, mentre per gli altri due tecnici lo stop sarà di un turno.

Il Giudice Sportivo ha inoltre reso note le ammende inflitte alle società. Il Milan dovrà pagare 10mila euro per il ritardo di circa tre minuti nel fischio d’inizio, aggravato dalla recidiva. Il Lecce è stato multato di 6mila euro per il lancio di petardi e fumogeni da parte dei propri tifosi, mentre l’Inter dovrà versare 5mila euro per cori insultanti rivolti all’allenatore avversario.

Sanzioni anche per la Roma, multata per due episodi distinti: 5mila euro per cori offensivi verso un calciatore avversario e ulteriori 2mila per il lancio di un petardo. La Fiorentina dovrà pagare 3mila euro per il lancio di fumogeni, mentre l’Atalanta è stata sanzionata con 1.500 euro dopo che un tifoso ha lanciato un frutto in campo. Un quadro disciplinare particolarmente ricco, che accompagna la Serie A verso un nuovo turno già carico di assenze e tensioni

