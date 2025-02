Giugliano Italia femminile: «La squadra è unita; Europeo? Sentiamo l’adrenalina, dobbiamo crederci»

Le parole di Manuela Giugliano, centrocampista dell’Italia Femminile, in vista della partita delle azzurre in Nations League contro il Galles

Manuele Giugliano, centrocampista della Roma e dell’Italia Femminile ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista della sfida di Nations League che vedrà impegnate le azzurre di Soncin contro il Galles All’U Power Stadium di Monza.

NATIONS LEAGUE – «Ho visto una squadra davvero molto unite, con tanto sorriso e voglia di divertirsi, questo è quello che mi è rimasto impresso di questi giorni. Dopo l’ultima partita che abbiamo giocato si sentiva già la mancanza di indossare questa maglia e non vedevamo l’ora di tornare e dimostrare il nostro valore, domani indosseremo questa bellissima maglia nuova e speriamo che ci porti bene».

EUROPEO IN ESTATE – «L’adrenalina c’è e credo debba esserci, per quanto riguarda la pressione tutto dipende dal campo, se riusciremo a mostrare il nostro valore non la sentiremo, sarà come se non esistesse. Ho molta fiducia in questa squadra, ho visto grandissima qualità e voglia di sacrificarsi per le compagne, penso che sia una parte davvero bella e fondamentale in una squadra. Tutte insieme faremo grandissime cose».

GALLES – «Sarà una squadra fisica, tosta come del resto accade quando giochi queste competizioni ad alto livello, non si incontrano squadre scarse. Dobbiamo puntare più su quello che siamo noi che sulle avversarie, metteremo in campo le nostre qualità e poi vedremo il risultato».