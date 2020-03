Giulini su playoff e playout: «Non possono essere decisi in corsa»

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, si pronuncia sull’ipotesi playoff: porte sbarrate per il numero uno dei sardi

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato all’ANSA dell’ipotesi playoff Scudetto. Ecco le sue parole.

«Playoff e playout non possono essere decisi in corsa. I regolamenti si fanno a inizio stagione e, a mio parere, non devono essere modificati neanche in circostanze eccezionali come questa. Se sarà possibile proveremo a concluderla la stagione a maggio e a giugno, ma oggi le priorità sono ben altre».