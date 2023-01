Gli azzurri di Euro 2020 salutano Vialli

Il ricordo degli azzurri campioni d’Europa su Gianluca Vialli, che di quella fortunata spedizione fu dirigente, factotum e secondo di Mancini

Gli Azzurri campioni d’Europa ricordano Gianluca Vialli. In occasione della vittoria dell’Europeo Vialli fu una figura chiave per il gruppo, mentore e consigliere. Di seguito le loro parole.

DONNARUMMA – «Un grande campione, un leader in campo e fuori, un esempio per tutti noi. Grazie di tutto. Riposa in pace Gianluca»

BONUCCI – «Grande

Intelligente

Amabile

Nobile

Leader

Umile

Carismatico

Amico

Sei stato un esempio per tutti Noi. In un momento di così forte dolore penso a Te, alle tue parole in ogni raduno, alla tua forza, alla voglia di essere con Noi sempre anche a discapito della tua salute. Un Uomo con dei valori importanti e che dovrà vivere dentro ognuno di Noi perché i grandi uomini come Te meritano di essere ricordati per sempre»

BARELLA – «Per sentirmi realizzato mi basterebbe essere, per qualcuno, quello che tu sei stato per noi in questi anni».

VERRATTI – «In questo pianto si vede la persona che eri. Altruista , generosa e con un cuore immenso. Avevi sempre una parola di conforto per tutti, anche quando eri tu ad averne bisogno più di qualunque altro. Mi hai fatto emozionare e piangere molte volte. Resterai nel cuore di tutti perché persone come te sono impossibili da dimenticare. Sei un esempio di forza, coraggio e dignità . Ci mancherai».

CHIESA – «Ciao Gianluca, ci mancherai»

IMMOBILE – «Caro luca mi sarebbe piaciuto parlare ancora una volta con te,in ogni tua parola in ogni tuo discorso c’era tutto quello che di cui io avevo bisogno come se mi conoscessi da una vita ma non mi stupivo di ció perché ti osservavo e guardavo un uomo vero, gentile e sempre cortese con tutti. Mi piace ricordarti così, mi piace ricordarmi di quello che mi hai donato del tuo essere. Grazie Luca Ovunque tu sia ti abbraccio forte».

INSIGNE – «Così vero, così importante, grazie Luca. Un periodo fantastico, un ricordo per sempre»

LOCATELLI – «Ciao Gianluca. Ogni tua frase, ogni tuo comportamento e ogni tuo insegnamento li porterò sempre con me. Per me sei stato sei e sarai sempre un esempio. Ti voglio bene. Buon viaggio».

FLORENZI – «Non ho chiesto quasi nulla a Babbo Natale quest’anno, solamente che tu potessi rispondermi a quel messaggio ma così non è stato e non lo sarà mai. Lasci un vuoto incolmabile dentro il nostro gruppo. Il tuo esempio di come hai affrontato tutto e della forza che incredibilmente tu davi a noi ogni giorno. Insieme siamo arrivati sul tetto d’Europa ma tu hai fatto una cosa ancora più grande, sei rimasto nel cuore di tutti noi e ti assicuro, amico, che è più importante questo di ogni vittoria… Ho fatto una promessa e farò di tutto per mantenerla… Quando farò la mia 50^ presenza in nazionale ti penserò. Ciao Gianlu grazie per tutti gli insegnamenti che mi hai dato e che porterò per sempre con me. Riposa in pace campione di vita»

