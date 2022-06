Gnonto, anche per lui è stato il giorno della maturità. Le sue parole

Dopo essere stato il marcatore più giovane della storia degli azzurri, Wilfred Gnonto ha affontato oggi la prima prova di maturità

Da scrivere la storia a scrivere di storia. Dopo essere stato il marcatore più giovane della storia degli azzurri, Wilfred Gnonto ha affontato oggi la prima prova di maturità. Di seguito le sue parole all’Ansa.

«Per i miei genitori é sempre stato importante farmi andare avanti con la scuola e io vorrei dare loro un motivo di orgoglio per tutto quello che hanno fatto per me. ho studiato molto ritagliandomi momenti durante i ritiri anche se é stato difficile, per me terminare questo percorso é importante. Per una una partita forse sono più calmo, perché é ciò che mi piace di più e mi riesce meglio».