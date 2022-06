Gnonto: «Difficile l’esame Mancini, ma non mi monto la testa»

Wilfried Gnonto ha parlato del momento che sta vivendo, tra l’esordio in Nazionale e la maturità da dover affrontare

In esclusiva per Gianlucadimarzio.com, Wilfried Gnonto ha parlato del momento che sta vivendo.

CELEBRITA’ IMPROVVISA – «Sono lo stesso ragazzo di sempre, così come la mia famiglia. Fa molto piacere essere sui giornali ed in televisione, ma non bisogna dimenticare le cose realmente importanti. Cerco di stare il più lontano possibile dal clamore mediatico».

NAZIONALE E MATURITA’ – «L’esame di Mancini è stato difficile, sono sicuro che la maturità lo sarà altrettanto. Adesso sono concentrato solo su quello per dare il massimo, speriamo vada bene. La scuola ha un grande valore sia per me che per la mia famiglia. I miei genitori mi hanno sempre sostenuto cercando di farmi continuare con gli studi».