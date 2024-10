Cristante Thuram, Marelli analizza il contatto: «Il fallo c’è, decisione molto al limite». La ricostruzione

Cristante Thuram, Marelli analizza il contatto in Roma Inter a Dazn: «Il fallo c’è, decisione molto al limite». La ricostruzione

L’ex arbitro Luca Marelli ha analizzato a Dazn il contatto tra Cristante e Thuram al limite dell’area di rigore giallorossa che ha fatto discutere molto ieri sera in Roma Inter, con i nerazzurri che chiedevano l’espulsione per il centrocampista avversario per fallo da ultimo uomo e Dogso.

L’ANALISI – «Togliamoci subito un dubbio: il fallo di Cristante c’è. Gamba sinistra su polpaccio destro di Thuram. Ma è fuori area, e il Var può intervenire solo per un cartellino rosso per chiara occasione da rete. Serve distanza dell’azione della porta, direzione generale dell’azione, possesso palla e altri difensori. Per un dogso ci deve essere l’assoluta certezza che i 4 requisiti siano rispettati. I primi 3 ci sono, in sala var non sono intervenuti perché hanno ritenuto Ndicka in grado di poter contrastare Thuram. Decisione molto al limite, se fossi stato in sala var non avrei richiamato Massa».