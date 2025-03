Gol di Musiala, il corner che ha sorpreso l'Italia: cosa dice il regolamento a riguardo? E spunta il precedente di una squadra... di Spalletti!

Germania Italia, il gol di Musiala che ha preso alla sprovvista l’Italia su corner: cosa dice il regolamento e il precedente, sempre con Spalletti

Il gol del 2-0 della Germania contro l’Italia in Nations League è destinato a rimanere nella storia per la sua particolarità: la rete di Musiala, arrivata su un calcio d’angolo battuto rapidamente da Kimmich, è sfuggita persino alla regia televisiva. Mentre Donnarumma e i suoi compagni protestavano con l’arbitro Marciniak per un presunto fallo su Udogie, i tedeschi hanno colto di sorpresa la difesa azzurra, sfruttando una distrazione fatale. Nessuna irregolarità: il regolamento non prevede che l’arbitro debba autorizzare la battuta del corner, a meno che non ci siano avversari troppo vicini o altre interruzioni di gioco. L’Italia si è fermata, probabilmente aspettandosi una battuta più tradizionale con i difensori avversari in area, ma la Germania ha dimostrato astuzia e rapidità.

Curiosamente, come riportato da SportFace, l’attuale Ct azzurro Luciano Spalletti in passato ha sfruttato proprio una giocata simile. Nel 2008, ai tempi della Roma, tentò un’azione studiata su corner contro il Milan, ispirandosi a una situazione vista in Liga tra Recreativo e Real Madrid. Anche se l’arbitro annullò la giocata, Spalletti ripropose lo schema nel 2011 con lo Zenit, ottenendo un gol regolare. Un episodio analogo avvenne anche in un Roma-Palermo dello stesso anno, con un giovane raccattapalle, Gianluca Caprari, che posizionò rapidamente il pallone permettendo ai giallorossi di segnare. Episodi che confermano come l’attenzione e la rapidità possano fare la differenza anche nei dettagli più piccoli.