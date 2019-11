Gol Simeone, l’attaccante segna e si commuove: dedica ad Astori

Gol Simeone, il Cholito segna di tacco contro la Fiorentina e si commuove. Marcatura dedicata all’ex capitano scomparso Astori

Quella tra Cagliari e Fiorentina, per Giovanni Simeone, non poteva che essere una partita dal sapore particolare. In primis per il suo passato in viola, poi per il suo grande rapporto con Davide Astori, bandiera di entrambi i club.

Il Cholito ha realizzato con un pregevole colpo di tacco la marcatura del 3-0 e, a quel punto, non è riuscito a trattenersi. Commovente dedica verso il giocatore scomparso, con dita verso il cielo e lacrime agli occhi.