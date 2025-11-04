 Golden Boy, il premio come miglior calciatore italiano lo vince Francesco Pio Esposito. Ecco le parole dell'opinionista - Calcio News 24
Serie A

Golden Boy, il premio come miglior calciatore italiano lo vince Francesco Pio Esposito. Ecco le parole dell’opinionista

pio esposito inter

Golden Boy, vince il premio come miglior calciatore italiano Francesco Pio Esposito. Le parole di Massimo Mauro non lasciano dubbi

E’ tempo di premiazioni per quanto riguarda il “Golden Boy”, e per quanto riguarda il premio come miglior giocatore italiano la scelta è stata fatta: l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito è il vincitore di questo premio tanto importante quanto promettente vista la sua carriera. Infatti l’opinionista Massimo Mauro ha voluto dire queste parole.

LE PAROLE – «Dovrebbe giocare titolare per facilitare il compito a Gattuso. Dobbiamo copiare la Francia perché purtroppo i nostri top club non fanno più crescere i ragazzi italiani»

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A

Inter News

